Bwriad promo Nadolig S4C eleni oedd adlewyrchu’r flwyddyn ddiwethaf drwy rai o anifeiliaid amlycaf Cymru a thu hwnt.

Mae’r animeiddiad yn cynnwys gwylanod Caroline Street yng Nghaerdydd, geifr y Gogarth ger Llandudno, Wally y Walrws a deithiodd o’r Arctig i Sir Benfor eleni, ac adar y pâl [puffins].

Y bwriad oedd eu bod nhw’n “cynrychioli” pobol, ac yn dal yr un emosiynau a sefyllfaoedd â chyfnod y Nadolig.

Mae cân hudol Dr Meredydd Evans o’r 1940au, ‘Santa Clôs’, yn gefndir i’r darn, ac yn “ychwanegu at y gwrthgyferbyniad rhwng y modern a’r hen” yn y cartŵn.

“Ddechreuon ni weithio ar yr ymgyrch ym mis Medi, a chreu promo i lansio hunaniaeth weledol S4C ar gyfer y Nadolig,” meddai Huw Derfel, Cynhyrchydd Promos S4C, wrth golwg360.

“Fy ngwaith i oedd mynd ati i feddwl am syniad, ac roedd hwnnw’n mynd i dendr i wahanol gwmnïau.”

Bryd hynny, eglura Huw Derfel, roedd y Sianel Gymraeg yn ystyried “ydyn ni’n mynd am rywbeth sy’n cael ei ffilmio, rhywbeth cerddorol, animeiddiad?”

Mae'r Nadolig wedi cyrraedd Cymru! 🎄

The goats of Llandudno and the seagulls of Chippy Lane unite for the Welshest Christmas video you'll see this year! pic.twitter.com/7HPh5HWtfY

— S4C 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@S4C) December 1, 2021