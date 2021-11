Mae ffilm newydd Ryan Reynolds ar Netlix, Red Notice, ar gael ar y gwasanaeth yn y Gymraeg.

Cyd-berchennog clwb pêl-droed Wrecsam sy’n chwarae un o brif rannau’r ffilm gomedi.

Mae’n chwarae rhan lleidr gweithiau celf, Nolan Booth, sy’n cydweithio ag asiant FBI i ddal y gwir droseddwr.

Mae Netflix yn hysbysebu bod modd gwylio’r ffilm gydag isdeitlau Cymraeg, Pwyleg, Ffrangeg, Saesneg neu Arabeg, ac mae amryw o gefnogwyr Wrecsam wedi trydar eu canmoliaeth.

Just watching @VancityReynolds new film Red Notice, and I see he has had welsh subtitles been made available on Netflix. Nice touch. #wrexhamfc

— danny williams (@Dan_wills86) November 13, 2021