Mae’n ryfeddol, yn tydi, sut yr ydym yn ‘dysgu’ bwrw ein hunain mewn i ryw feddylfryd arbennig, er mwyn cyflawni ein nod yn y modd gorau fedrwn ni – crynhoi ein holl egni a’n gallu am gyfnod byr, ac yna’n cau’r drws… i warchod ein hunain, efallai.

Dwi dal wrthi’n prosesu’r sgwrs honno, a dweud y gwir, ond mae hi wedi codi pob math o sgwarnogod i mi eu dilyn…

Ond roedd y cysylltiad rhwng barddoniaeth a rasio yn rywbeth nad oeddwn wedi ei ystyried o’r blaen, er fy mod wedi gwneud y ddau beth, ac wedi astudio seicoleg yn ymwneud â’r cysylltiad rhwng y corff a’r meddwl, a’r ‘ fight or flight ’ a’i oblygiadau. Hmm!

Waw! Wel, roedd hwn yn ddiddorol yn ei hun, wrth gwrs, oherwydd yr hyn a wyddom am atgofion yn cael eu disodli, ac yna’r atgof newydd yn teimlo’n gwbl wir , er nad yw e.

Dechreuais resymu, ei bod hi wedi bod yn fwy anodd hefo rhai o’r cerddi nag eraill – er enghraifft, hefo ‘y ras i gynganeddu’, roeddwn wedi gorfod gwthio fy hun i’w sgwennu, gan ei fod ar fater heriol, poenus. Ac yna, fisoedd wedyn, roedd yn anodd mynd yn ôl i’r meddylfryd hwnnw.

A na, wnes i ddim gofyn am hunlun na llun ohono chwaith. Fysa hyn wedi bod yn amhriodol a bur debyg y byddai wedi denu ciw! Ond hefyd, roeddwn yn rhy brysur yn cael sgwrs hynod, hynod ddiddorol, wedi iddo ofyn i mi, “Sut deimlad oedd hi i chi, fel beirdd, yn cael y myfyrwyr yn eich holi”. Wel, dyna i chi gwestiwn!

Weithiau, mae rhywun yn cwrdd â ‘seleb’ neu berson pwysig mewn rôl tebyg, ac maen nhw’n gwrtais ond yn amlwg heb fawr o ddiddordeb mewn bod ene… ond oni bai ei fod e’n actor arbennig o dda, yn ogystal â bod yn athletwr o fri, nid oedd hyn yn wir am ein Canghellor ni.

Colin Jackson yw Canghellor Prifysgol Glyndŵr, ac yn amlwg roedd wedi dod draw i fod yn gefnogol fel rhan o’i rôl swyddogol. Ond, O! Am berson hyfryd a hynod ddiddorol!

Cawsom gyfarfodydd dros Zoom, gyda’r myfyrwyr yn gofyn cwestiynau i ni am y cerddi – ystyr, teimlad, pa fath o ddelweddau fysen nhw’n ei hoffi, a hefyd sut y byddem eisiau iddyn nhw gael eu cysodi – mae hyn yn fater hollbwysig hefo rhai cerddi.

