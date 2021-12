Mae trefnwyr Eisteddfod Ryngwladol Llangollen wedi cyhoeddi rhai o’u digwyddiadau byw ar gyfer 2022.

Bydd yr ŵyl yn dychwelyd i’r dref flwyddyn nesaf, ar ôl dwy flynedd o seibiant yn ystod y pandemig.

Ymysg y perfformwyr fydd yn ymddangos yno mae’r cantorion byd-enwog, Aled Jones a Russell Watson, a fydd yn canu gyda’i gilydd mewn cyngerdd arbennig ar ddydd Iau, Gorffennaf 7.

Mae’r ŵyl yn denu hyd at 50,000 o bobol y flwyddyn, gyda pherfformwyr fel Bryn Terfel, Katherine Jenkins a Luciano Pavarotti yn ymddangos yno dros y blynyddoedd.

Ac eleni bydd yr Eisteddfod yn dathlu 75 mlynedd ers ei sefydlu yn 1947.

Fe gyhoeddodd trefnwyr Eisteddfod Llangollen y newyddion ar eu tudalen Twitter.

We promised you exciting news and here it is! After two years without live festivals, we'll be back in 2022 and celebrating our 75th anniversary! 🙌🥳 We'll be bringing you the usual mix of concerts, competitions, and brilliant entertainment for all the family.

