Mae lluoedd Rwsia wedi lansio ymosodiad ar yr Wcráin, gyda’r Arlywydd Vladimir Putin yn rhybuddio y byddai unrhyw ymgais i ymyrryd yn arwain at “ganlyniadau nad ydych erioed wedi’u gweld”.

Fore heddiw, (dydd Iau, Chwefror 24) cafodd ffrwydradau eu clywed yn ninasoedd Kyiv, Kharkiv, Dnipro ac Odesa.

Dywedodd Volodymyr Zelenskyy, Arlywydd yr Wcráin, bod Rwsia yn targedu seilwaith milwrol y wlad.

Mynnodd Gweinidog Tramor y wlad, Dmytro Kuleba, y bydd yr Wcráin yn “amddiffyn ei hun ac yn ennill”.

To Ukrainians around the globe:

Putin attacked, but no one is running away. Army, diplomats, everyone is working. Ukraine fights. Ukraine will defend itself. Ukraine will win.

Share the truth about Putin’s invasion in your countries and call on governments to act immediately.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022