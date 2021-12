Mae disgwyl i Boris Johnson ddod dan bwysau heddiw (8 Rhagfyr) ar ôl i fideo ddod i’r amlwg sy’n dangos staff Rhif 10 yn gwneud jôc am barti Nadolig honedig yn Rhif 10 yn ystod y cyfyngiadau clo y llynedd.

Fe fydd Boris Johnson dan y chwyddwydr yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog wrth iddo gael ei holi am yr ail wythnos yn olynol ynglŷn â’r hyn ddigwyddodd yn Downing Street ar 18 Rhagfyr y llynedd.

Dywedodd Syr Keir Starmer, arweinydd y Blaid Lafur, bod y fideo o staff Rhif 10 yn chwerthin am barti “caws a gwin” yn awgrymu nad yw’r Prif Weinidog wedi bod yn “agored” am honiadau o barti Nadolig ac y dylai ymddiheuro.

Fe allai Boris Johnson hefyd wynebu beirniadaeth gan aelodau meinciau cefn ei blaid ei hun gyda’r Aelod Seneddol Ceidwadol Syr Roger Gale yn trydar: “Yn amlwg mae gan Rif 10 gwestiynau difrifol i’w hateb. Ar fyrder.”

Mewn fideo sydd wedi dod i law gwasanaeth newyddion ITV, cafodd Allegra Stratton, ysgrifennydd y wasg Boris Johnson, a’r ymgynghorydd Ed Oldfield, ynghyd a staff eraill, eu ffilmio yn gwneud jôc am barti “ffuglennol” yn Downing Street ym mis Rhagfyr 2020.

Mae Allegra Stratton i’w gweld yn ateb cwestiynau mewn cynhadledd newyddion ffug ar 22 Rhagfyr ynglŷn â pharti ar y nos Wener cyn hynny. Mae honiadau bod dwsinau o staff wedi mynd i’r parti yn ystod cyfnod pan oedd cymdeithasu dan do wedi’i wahardd yn Llundain o dan gyfyngiadau Haen 3.

