Mae protestwyr y mudiad Insulate Britain wedi blocio cyffordd ar ffordd fawr yr M25 a phrif lôn yng nghanol Llundain.

Dywedodd yr ymgyrchwyr hinsawdd bod tua 40 o brotestwyr yn eistedd yng nghanol y ffordd wrth gyffordd 25 yr M25 yn Waltham Cross, Swydd Hertford, ac ar yr A501 wrth gylchfan Old Street yn Llundain.

Fe wnaeth y protestiadau achosi ciwiau hir o draffig fore Gwener (8 Hydref).

Mae fideo a bostiwyd ar y cyfryngau cymdeithasol gan orsaf radio LBC yn dangos protestwyr yn rhedeg o flaen fan heddlu wrth gyffordd yr M25.

