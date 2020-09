Mae Llywodraeth San Steffan wedi cyhoeddi cynllun newydd a fydd yn cymryd lle’r cynllun saib swyddi neu ffyrlo.

Bydd pob busnes bach a chanolig yn gymwys i fod yn rhan o’r ‘Cynllun Cefnogi Swyddi’ ond bydd yn rhaid i fusnesau mwy o faint brofi bod eu helw wedi cael ei effeithio gan yr argyfwng.

Camau eraill

From 1 November, for the next six months, the Job Support Scheme will protect viable jobs in businesses who are facing lower demand over the winter months due to Covid-19. pic.twitter.com/8NpIKpQV8y

