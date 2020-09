Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi galw am drafodaethau brys gyda Phrydain wrth i Lywodraeth Prydain gyhoeddi ei chynlluniau i ddiystyru elfennau allweddol o’r cytundeb gadael a lofnodwyd gan Boris Johnson.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn, Ursula von der Leyen, ei bod yn “bryderus iawn” ar ôl i Fil Marchnad Fewnol y DU gael ei gyflwyno i Senedd San Steffan – bil y mae gweinidogion wedi cyfaddef a fydd yn torri cyfraith ryngwladol.

Wrth i drafodaethau barhau yn Llundain ar gytundeb masnach rydd ar ôl Brexit, dywedodd Ursula von der Leyen y byddai camau o’r fath yn “tanseilio ymddiriedaeth”, a galwodd ar y Prif Weinidog i anrhydeddu ei ymrwymiadau.

Trydarodd Mrs von der Leyen: “Pryderus iawn am gyhoeddiadau Llywodraeth Prydain ar ei bwriad i dorri’r Cytundeb Ymadael. Byddai hyn yn torri cyfraith ryngwladol ac yn tanseilio ymddiriedaeth.

“Pacta sunt servanda (rhaid cadw cytundebau) = sylfaen cysylltiadau llewyrchus yn y dyfodol.”

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 9, 2020