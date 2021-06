Dywedodd Mark Drakeford y byddai wedi dymuno i’r DU aros yn hirach cyn gwneud y penderfyniad gwreiddiol i roi Portiwgal ar y rhestr werdd.

Y rheswm am hynny, meddai Prif Weinidog Cymru, oedd oherwydd bod ffigyrau coronafeirws yn dangos mai dim ond “o fymryn bach” oedd Portiwgal yn gymwys ar gyfer y statws hwnnw.

Dywedodd Mr Drakeford: “Roedd y ffigyrau’n dangos, er bod Portiwgal mewn sefyllfa i gael ei roi ar y rhestr werdd, mai dim ond mymryn felly ydoedd.

.@SkyGillian: 'Was it the right decision to take Portugal off the green list?'

"Yes, it was the right decision" says Wales' First Minister Mark Drakeford, adding that he "wouldn't have put Portugal on the green list three weeks ago."#COVID19 updates 👉 https://t.co/79s0vHUNzu pic.twitter.com/g2QGQEp9ml

— Sky News (@SkyNews) June 4, 2021