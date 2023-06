Mae teyrngedau wedi cael eu rhoi i’r Arglwydd John Morris, “gwleidydd o fri” a “thad datganoli”, sydd wedi marw yn 91 oed.

Roedd John Morris yn gyn-Aelod Seneddol Llafur Aberafan, a bu’n cynrychioli’r etholaeth yn San Steffan rhwng 1959 a 2001.

Bu hefyd yn Ysgrifennydd Gwladol Cymru rhwng 1974 a 1979, pan ddaeth yn amlwg iawn yn yr ymgyrch ddatganoli.

Yn wreiddiol o Sir Aberteifi, cafodd ei addysg ym Mhrifysgol Aberystwyth cyn astudio yng Ngholeg Gonville a Caius yng Nghaergrawnt.

Wrth roi teyrnged iddo, dywedodd y cyn-Aelod Seneddol Llafur, Gwynoro Jones, bod cyfraniad John Morris i Gymru yn un “nodedig”.

“Mae’n ddiwrnod trist iawn, wrth gwrs. John wedi bod yn wleidydd o fri am dros hanner canrif, yn Aelod Seneddol am ddeugain mlynedd, Tŷ’r Arglwyddi am tua ugain mlynedd a mwy, wedi bod yn weinidog yn llywodraethau [Harold] Wilson, [James] Callaghan, a hyd yn oed Tony Blair, felly roedd e wedi goroesi cryn dipyn o bobol,” meddai wrth golwg360.

“Oherwydd bod e mor dda, ac roedd e yn berson da iawn fel gwleidydd, fel gweinidog mewn llywodraeth, dyna pam bod tri phrif weinidog wedi’i ddewis e.

“Cwrddes i John am y tro cyntaf bydden i’n dweud tua 1968, 1969 pan oeddwn i’n gyfrifol am baratoi polisi’r Blaid Lafur yng Nghymru tuag at ddatganoli, a dealles i bryd hynny bod ei galon e yng Nghymru, a hefyd yng Ngheredigion er taw Aelod Seneddol Aberafan oedd e.

“Peth diddorol iawn i gofio yw buodd yna ddau gyfnod yn hanes John pan fu bron iddo beidio â bod yn Aelod Seneddol.

“Ymgeisiodd e gyntaf yn erbyn Lady Megan, pan fu farw Rhys Hopkin Morris yn 1957, a gollodd e o un bleidlais i Lady Megan. Galle fe fod wedi bod yn Aelod Seneddol Caerfyrddin, ac nid Aelod Seneddol Aberafan.

“Ac er mwyn bod yn Aelod Seneddol Aberafan, gorfod iddo fe guro Llew Heycock – cawr ym Mhort Talbot yn y dyddiau hynny – ac eto ennill o un bleidlais.”

Yr atgof pennaf wrth edrych yn ôl oedd cyfraniad John Morris at yr ymgyrch ddatganoli, meddai Gwynoro Jones.

“Buodd e’n weinidog ar ynni, ar bŵer, ar drafnidiaeth, ar amddiffyn, ond dewiswyd e yn Chwefror 1974 i fod yn ysgrifennydd gwladol Cymru ac mi gafodd gyfle i osod mewn yr holl syniadau oedd gyda fe am ddatganoli,” meddai.

“Roedd y syniad o Gomisiwn Cyfansoddiadol, syniad Elystan [Morgan] a John Morris oedd hwnna, y ddau ohonyn nhw yn cytuno ac yn trafod gyda’i gilydd pan oedden nhw ar wyliau lawr yng Nghernyw, ac yn perswadio Jim Callaghan i osod comisiwn ar y cyfansoddiad.

“Dyna le oedd ei galon e, felly pan ddaeth e’n Ysgrifennydd Gwladol roedd ganddo’r cyfle i osod i fewn ryw fath o ddeddfwriaeth, ac fe basiwyd deddf yn 1978 i gael refferendwm.

“Wrth gwrs, rydyn ni i gyd yn gwybod ei bod hi’n refferendwm siomedig dros ben.

“Ond y pwynt ydy hyn – beth oedd yn neddf 1978 oedd bron yn union beth osodwyd yn neddf 1997. Roedd y gwaith caib a rhaw wedi cael ei wneud gan John Morris pan oedd yn Ysgrifennydd Gwladol.

“Mae rhai pobol yn ei alw fe fel ‘tad datganoli’, yn sicr mae e’n go agos i fod yn hynny, oherwydd ei fod wedi gosod y seiliau, fel gosodwyd y seiliau cyn hynny gyda Jim Griffiths.

“Dyna’r ddau brif berson, yn fy nhyb i, sydd â’r dylanwad mwyaf i sicrhau y buodd yna Gynulliad, ac yna Senedd. Does dim dadl ambyti hynny.”

Roedd John Morris yn dwrnai hefyd, ac yn “ddyn o allu mawr” mewn sawl maes tu hwnt i wleidyddiaeth, meddai Gwynoro Jones.

“Fe gwrddes i ag e ryw flwyddyn yn ôl pan oedd e’n 90 yng Nghaerdydd ar achlysur teyrnged i Jim Griffiths, ond reodd ei feddwl e’n graff. Roedd ei feddwl e’n siarp iawn hyd at y diwedd.

“Dyn ffeind, dyn tawel… gwahanol iawn i nifer ohonom ni! Pan oeddwn i’n meddwl am Elystyn a finnau, Will Edwards, Y Datganolwyr – roedd yna grŵp ohonom ni, 78 ohonom ni, aelodau Llafur o Gymru oedd yn cael ein galw’n ‘Y Datganolwyr’.

“Gorfon ni i ymdopi â nifer o wrthwynebiad yn y dyddiau hynny, a dyna beth mawr eto i ddweud.

“Fel y cafodd Jim Griffiths dipyn o wrthwynebiad yn ei gyfnod o, fe gafodd John hefyd gryn dipyn o wrthwynebiad tu mewn i’r Blaid Lafur Seneddol yng Nghymru ac fe ddaeth e drwy’r holl beth yna.

“Siomedig iawn, er roeddwn i’n deall bod ei hir oes e’n raddol dirwyn i ben.

“Mae ei gyfraniad e i Gymru yn nodedig.”

