Mae cyfarwyddwr ffilm am fywyd sylfaenydd Mudiad Amddiffyn Cymru a’r ymgyrchydd gwleidyddol Owain Williams yn dweud bod gwobr BAFTA Cymru am y ffilm fer orau yn gydnabyddiaeth o’r ffaith fod “pobol Cymru eisiau gweld eu hanes a chlywed eu lleisiau mewn goleuni gwahanol”.

Daeth The Welshman i’r brig yng nghategori’r Ffilm Fer Orau mewn seremoni ar-lein nos Sul (Hydref 24), a chafodd y cynhyrchydd Enlli Fychan Owain, merch Owain Williams a phartner Lindsay, ei henwebu ar gyfer gwobr Torri Trwodd.

Mae’r ffilm, sy’n gyfuniad o gyfweliadau ac ail-greu digwyddiadau dramatig, yn adrodd hanes Owain Williams, un o sylfaenwyr Mudiad Amddiffyn Cymru, a gafodd ei garcharu am osod ffrwydron ger argae Tryweryn, lle cafodd pentref Capel Celyn ei foddi i sicrhau cyflenwad dŵr ar gyfer dinas Lerpwl yn 1965.

Ddwy flynedd cyn boddi’r pentref, aeth Owain Williams ac eraill ati i fomio safle adeiladu argae yng Nghwm Tryweryn, ger y Bala, i dynnu sylw at anghyfiawnder y penderfyniad a fyddai’n golygu bod 48 o bobol yn colli eu cartrefi er i bron bob Aelod Seneddol o Gymru wrthwynebu’r cynllun i greu Llyn Celyn.

Director @LindsayWphotog thanks "the independent cinemas and art centres across Wales for showing this film" while accepting the BAFTA Cymru award for @thewelshmandoc tonight. Llongyfarchiadau i Lindsay a'r tîm am eu buddugoliaeth yn y categori Ffilm Fer!#CymruAwards pic.twitter.com/1RxiUeOqIX

— BAFTA Cymru (@BAFTACymru) October 24, 2021