Mae’r cyn-Aelod o’r Senedd, Neil Hamilton, wedi cael ei ethol yn arweinydd UKIP.

Cafodd y newyddion mai cyn-Aelod y Senedd dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru fydd yr arweinydd nesaf ei gyhoeddi yn ystod cynhadledd y blaid yn Worthing, swydd Sussex.

Enillodd UKIP saith sedd yn etholiad y Senedd yn 2016, fis cyn y refferendwm ar le’r Deyrnas Unedig yn yr Undeb Ewropeaidd, ac roedd Neil Hamilton yn eu plith.

Collodd y blaid eu holl seddi yn etholiad y Senedd eleni.

Ar gyfrif Twitter UKIP, dywedodd y blaid eu bod nhw “wrth ein boddau’n cyhoeddi bod Neil Hamilton wedi cael ei ethol fel arweinydd UKIP”.

Ers i Nigel Farage adael ei swydd fel arweinydd y blaid wedi’r refferendwm i adael yr Undeb Ewropeaidd yn 2016, mae o leiaf chwech o bobol eraill, heb gynnwys Neil Hamilton, wedi arwain UKIP.

Cyn ei gyfnod ag UKIP, bu Neil Hamilton, sydd yn lefarydd ac arweinydd y blaid yng Nghymru hefyd, yn Aelod Seneddol Torïaidd dros Tatton yn Sir Gaer rhwng 1983 a 1997.

We’re delighted to announce that Neil Hamilton has been elected UKIP leader! pic.twitter.com/Lfn9Q5KBAD

— UKIP (@UKIP) October 18, 2021