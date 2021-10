Bydd grantiau o £5,000 ar gael o Ebrill 2022 i osod systemau gwresogi gwyrdd.

Mae’r grantiau hyn yn fodd i geisio perswadio perchnogion tai yng Nghymru a Lloegr i gyfnewid boeleri nwy am bympiau gwres carbon isel.

Daw hyn yn rhan o gynllun tair blynedd gwerth £450 miliwn gan Lywodraeth Prydain i geisio lleihau defnydd cartrefi o danwydd ffosil, sy’n cyfrannu’n helaeth at newid hinsawdd ac yn cynyddu’n sylweddol mewn pris.

Roedden nhw hefyd wedi cyhoeddi’r wythnos hon y byddan nhw’n sicrhau bod pob cartref yn defnyddio pŵer glân erbyn 2035.

Dywedodd Prif Weinidog y Deyrnas Undeig, Boris Johnson: “Wrth i ni lanhau’r ffordd rydyn ni’n cynhesu ein cartrefi dros y degawd nesaf, rydyn ni’n cefnogi ein harloeswyr sy’n gwneud technoleg lân fel pympiau gwres yn rhad i’w prynu – gan gefnogi miloedd o swyddi gwyrdd.

“Bydd ein grantiau newydd yn helpu perchnogion tai i newid yn gynt, heb gostio’n ychwanegol iddynt, fel mai mynd yn wyrdd yw’r dewis gorau pan fydd angen uwchraddio eu boeler.”

Wrth ymateb i’r cyhoeddiad ar Twitter, doedd Lee Waters, y dirprwy weinidog dros newid ninsawdd, ddim mor gadarnhaol.

Dywedodd mai dim ond 0.3% o dai Cymru fyddai’n gallu gwneud cais am grant, ac y byddai’r systemau gwresogi newydd ddim yn effeithiol chwaith.

Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer lleihau allyriadau carbon mewn tai yng Nghymru, gan neilltuo £19.5 miliwn mewn cyllid.

Just a note to journalists, this heat pump fund will cover 0.3% of Welsh homes.

Also heat pumps won’t be effective without excellent insulation (the heat will just escape)

The WG Optimised Retrofit Programme is taking a ‘whole home approach’https://t.co/vGCkLpY9y8

— Lee Waters MS (@Amanwy) October 19, 2021