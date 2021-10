Dylai pobl anwybyddu araith Boris Johnosn ym Manceinion heddiw (Hydref 6) i “Lefelu i Fyny”, yn ôl Liz Saville Roberts, meddai arweinydd grŵp Plaid Cymru yn San Steffan.

Wrth ymateb i araith y Prif Weinidog heddiw, fe ddywedodd fod record Boris Johnson yn brawf o fethiant ei bolisi economaidd, sy’n tarfu ar fusnesau ac yn cyfrannu at galedi cymdeithasol.

“Anwybyddwch ei neges am ‘lefelu i fyny’, y realiti yw bod £286m yn cael ei dorri o economïau lleol Cymru o dan Boris Johnson heddiw a bod 275,000 o deuluoedd wedi’u gwthio i dlodi,” meddai Liz Saville Roberts, Aelod Seneddol Dwyfor Meirionydd.

“Treuliodd Boris Johnson hanner ei araith yn y gynhadledd yn ymosod ar ei ragflaenwyr Torïaidd am greu un o’r cymdeithasau mwyaf anghydbwysedd yn y byd.

“Ond ni waeth faint y mae’n ceisio ymbellhau oddi wrth y llywodraethau trychinebus hynny – cefnogodd y llywodraethau Ceidwadol hynny’n llwyr am dros ddegawd.”

Boris Johnson’s banter about ‘levelling up’ at #CPC21 is frankly insulting when his Government is TODAY cutting £286m from Welsh local economies and plunging 275,000 families into poverty.

Wales deserves so much better.

— Liz Saville Roberts AS/MP 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@LSRPlaid) October 6, 2021