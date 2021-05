Mae cynlluniau Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar gyfer gwario yng Nghymru wedi cael eu lambastio fel ymgais i danseilio Llywodraeth Cymru.

Y gŵyn yw bod Llywodraeth Boris Johnson am benderfynu ar sut i wario’r arian sy’n dod yn lle’r hen arian o Ewrop, a’i basio yn syth i gynghorau sir a chyrff eraill yng Nghymru, gan gau Llywodraeth Cymru allan o’r trefniadau.

Dan yr hen drefn roedd Llywodraeth Cymru yn cael £680 miliwn o Ewrop i’w wario ar ardaloedd tlota’r wlad.

Mae Boris Johnson hefyd wedi cael ei gyhuddo o “gipio pwerau” oddi ar Gymru gyda Chronfa Lefelu Fyny ei Lywodraeth.

Pan ofynnodd golwg360 i Swyddfa Cymru am eglurhad, dywedodd llefarydd nad oedd hi “mor syml ag ateb ydi neu nac ydi” oherwydd bod “nifer o wahanol gynlluniau a chronfeydd ar y gweill”.

Ac mae Simon Hart, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi amddiffyn y cynlluniau.

“Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn codi gêr yng Nghymru,” meddai wrth wneud cyflwyniad ar-lein.

“Rydym yn cyflymu ein cefnogaeth i gymunedau lleol i’w helpu i adfer yn dilyn y pandemig, rydym yn dod â Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn nes at Gymru a byddwn yn arwain adferiad Cymru i chwyldro diwydiannol gwyrdd o swyddi a thwf.”

Cwestiynodd Lee Waters, y Dirprwy Weinidog dros Newid Hinsawdd, statws y Ceidwadwyr fel “plaid yr Undeb” gan ddweud bod ei hagwedd tuag at ddatganoli yn “syfrdanol”.

“Felly dyma ni, mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn bwriadu gwthio i feysydd datganoledig tra’n torri ei haddewid ar yr un pryd na fydd Cymru yn colli allan ar gyllid ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd,” meddai.

“Syfrdanol, di-hid a thrahaus. Plaid yr Undeb? Am nonsens!”

So here we have it, UK Government intends to push into devolved areas whilst simultaneous breaking its pledge that Wales will not be a penny worse off post-EU funding

Breathtaking, reckless and arrogant.

Party of the Union? What piffle!

https://t.co/C5e4X7jDck

— Lee Waters MS (@Amanwy) May 21, 2021