Mae ymgeisydd seneddol Llafur sydd wedi cael ei barasiwtio i mewn o Loegr yn disgrifio’i dad fel “ysbrydoliaeth”, ond gall golwg360 ddatgelu ei fod e wedi gwneud bygythiadau difrifol yn erbyn rhywun yn ystod ffrae mewn bwyty yn 2014.

Mae Alex Barros-Curtis, cyn-Gyfarwyddwr Materion Cyfreithiol Syr Keir Starmer, arweinydd Llafur, yn sefyll yn etholaeth Gorllewin Caerdydd, ac mae ei dad wedi bod yn ei helpu drwy ganfasio dros Lafur.

“Dw i’n well na ti a dw i wir efo f*** all i boeni amdano,” meddai Stephen Curtis, ei dad, yn ystod y ffrae ag Alisdair Mitchell, yn ôl North Wales Live.

“Byddi di’n marw efo dy geirw.

“Ydy hwnna’n ddigon clir?”

Collodd e dribiwnlys yn dilyn yr helynt.

Ar y pryd, roedd Stephen Curtis yn Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol i Gymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain, ac roedd yn feddw adeg y ffrae.

Mae hefyd yn gyn-gynhorydd dros dro i Brif Gwnstabl Heddlu’r Gogledd, ac yn gyn-Gomisiynydd Heddlu i’r Cenhedloedd Unedig yng Nghosofo.

Mae Alex Barros-Curtis wedi bod yn ymgyrchu dros y Blaid Lafur ers iddo gael ei ddewis fel ymgeisydd yng Ngorllewin Caerdydd, ar ôl i Kevin Brennan benderfynu rhoi’r gorau iddi ar ôl 23 o flynyddoedd.

Ar Fehefin 13, dywedodd Alex Barros-Curtis ar X (Twitter gynt) fod ei rieni “wedi rhoi eu bywdau personol i wasanaeth cyhoeddus yng ngogledd Cymru”, a’u bod nhw’n ei “ysbrydoli bob dydd”.

My Mum and Dad dedicated their professional lives to public service in North Wales. They inspire me every day.

It was brilliant to campaign with them today in Caldicot and Abergavenny for the fantastic @CatherineFookes – she’ll be a brilliant MP for Monmouthshire! pic.twitter.com/griEzifcXL

— Alex Barros-Curtis (@ABarrosCurtis) June 13, 2024