‘Mae Yna Le’ gan Rhidian Meilir o Gemaes yw enillydd Cân i Gymru 2022.

Cafodd ei dewis trwy bleidlais gyhoeddus fyw gan wylwyr y rhaglen ar S4C heno (nos Wener, Mawrth 4) o Ganolfan y Celfyddydau, Aberystwyth.

Mae Rhydian Meilir o Gemaes ger Machynlleth yn wyneb cyfarwydd iawn i Cân i Gymru.

Cyrhaeddodd e’r rhestr fer yn 2012 gyda Cynnal y Fflam, yn 2019 gyda Gewn ni Weld Sut Eith Hi a llwyddodd i gyfansoddi dwy gân ar restr fer 2020, sef Pan Fyddai’n 80 Oed a Tir a’r Môr.

Mae’r gân yn deyrnged i natur a phrydferthwch y byd.

“Mae’n deimlad emosiynol iawn i ennill, doedd genna’i ddim disgwyliadau o gwbl, ond ro’n i awydd un go arall arni,” meddai’r cyfansoddwr buddugol.

“Rydach chi methu cael gwared ohona’i!

“Wnes i fwynhau’r caneuon i gyd – roedd y noson fel cyngerdd. Dwi’n falch iawn o Ryland, ac yn falch ei fod wedi rhoi stamp ei hun ar y gân.”

Enillydd Cân i Gymru 2022 yw "Mae Yna Le" gan Rhydian Meilir gyda Ryland Teifi yn perfformio! Llongyfarchiadau mawr! 🙌

This year's Cân i Gymru winner is "Mae Yna Le," composed by Rhydian Meilir and performed by Ryland Teifi! 🙌#CiG2022 pic.twitter.com/P3DjYxRUsX

