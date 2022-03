Mae’r Super Furry Animals wedi rhyddhau sengl arbennig iawn i godi arian ar gyfer ymgyrch ‘Save the Severn’.

Y gân – ‘Of No Fixed Identity’ – oedd y gyntaf erioed i’r band ei recordio ym 1993, ac yn canu mae’r actor adnabyddus Rhys Ifans, a oedd yn aelod ar y pryd.

Wedi ei ganfod drwy hap a damwain, fe fydd y sengl brin ar gael ar wefan Bandcamp am gyfnod penodol o amser.

Bydd yr holl arian mae’r band yn ei gasglu yn mynd at ymgyrch ‘Save the Severn’, sy’n ymgyrch yn erbyn claddu mwd sydd wedi ei lygru gan sylwedd niwclear yn afon Hafren.

Mae’r Super Furries wedi defnyddio’u cyfryngau cymdeithasol yn gyson dros yr wythnosau diwethaf er mwyn codi ymwybyddiaeth am yr ymgyrch a’r peryglon sy’n deillio o’r mwd llygredig.

The first song ever recorded as @superfurry

Former lead singer and friend of the band, Ifans, performed the track in the studio in 1993.

Left in band archives for almost thirty years.

% of profits donated to @savethesevern https://t.co/B5wACYMWYS pic.twitter.com/tdIscuWKDU

— super furry animals (@superfurry) March 4, 2022