Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cadarnhau bod 184 yn rhagor o aelodau’r lluoedd arfog yn cefnogi Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, sydd dan bwysau o ganlyniad i Covid-19.

Maen nhw ar gael yn ystod misoedd y gaeaf i helpu i gyflymu’r ymateb i alwadau brys.

Mae 129 o staff milwrol yn helpu’r Gwasanaeth Ambiwlans yng Nghymru ers mis Hydref, ac mae’r 184 o staff ychwanegol yn y gwaith ers wythnos bellach, sy’n golygu bod 313 ohonyn nhw bellach yn cynorthwyo gwasanaethau yng Nghymru.

Byddan nhw’n gweithio yng Nghymru tan ddiwedd mis Mawrth ar ôl derbyn hyfforddiant trylwyr, ac yn gweithredu fel gyrwyr ychwanegol, gan helpu i leddfu’r pwysau ar staff y gwasanaeth o ganlyniad i’r pandemig.

Byddan nhw’n helpu i sicrhau y gall y gwasanaeth ymdopi â’r lefel uchel o alwadau, gan gynnwys y rhai lle mae bywydau yn y fantol.

Been recalled by the Royal Marines.. going to be an ambulance driver in Wales for 3 months!! 🤔

— Peter Kelly (@iampeterkelly) January 9, 2022