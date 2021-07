Mae’r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am stormydd mellt a tharanau i’r rhan fwyaf o Gymru.

Bydd y rhybudd mewn grym am 09:00 ddydd Mawrth (27 Gorffennaf) ac yn parhau tan 06:00 fore Mercher (28 Gorffennaf).

Yn ôl y Swyddfa Dywydd, mae posibilrwydd o 20-30mm o law mewn awr neu ddwy.

Ac mewn llefydd eraill, mae’n bosib y bydd hyd at 60mm o fewn tair i chwe awr.

Mae’n debyg y bydd mellt, taranau a chenllysg hefyd yn effeithio rhai rhannau o’r wlad.

