Mae’r Swyddfa Dywydd yn rhybuddio y bydd stormydd mellt a tharanau ar draws Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro ac Abertawe fory (dydd Mercher, Mehefin 2).

Gallai llifogydd fod yn bosib hefyd, ac mae’r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn ar gyfer de orllewin Cymru.

Mae’n debyg y bydd y stormydd yn digwydd rhwng 5yb ac 11yb, yn ôl y Swyddfa Dywydd.

