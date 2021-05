Mae Gareth Bale yn cyfaddef y bydd Cymru’n yn realistig tra’n ceisio efelychu eu llwyddiant yn Ewro 2016 yr haf hwn.

Fe wnaeth Cymru oleuo Pencampwriaeth Ewrop yn Ffrainc bum mlynedd yn ôl gan fod y genedl leiaf yn ôl poblogaeth i gyrraedd y rowndiau cynderfynol cyn colli i’r enillwyr Portiwgal yn y pen draw.

Dychwelodd carfan Chris Coleman i Gymru fel arwyr cenedlaethol gyda miloedd o bobl yn eu cyfarch ar hyd strydoedd Caerdydd ar ôl ymddangosiad cyntaf y genedl mewn twrnamaint mawr am 58 mlynedd.

“Byddem wrth ein bodd yn ei efelychu ond rydym yn realistig,” meddai’r capten Bale.

“Rydyn ni’n gwybod ei fod yn bencampwriaeth wahanol . . . ac mae gennym ninnau hefyd dîm gwahanol iawn i’r hyn oedd gennym.

“Mae’n mynd i fod yn anodd mynd i mewn yn erbyn yr holl wledydd hyn.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Tom Lockyer will now be part of @Cymru's 26 player squad for #EURO2020 following an injury to James Lawrence.#TogetherStronger

— FA WALES (@FAWales) May 31, 2021