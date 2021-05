Mae Heddlu’r Gogledd wedi arestio un dyn ac yn dal i chwilio am ddau berson arall wedi i garafanau gael eu dwyn yn y gogledd dros nos.

Yn gynnar y bore yma roedd yna rybudd i yrwyr osgoi Ffordd y Gogledd yng Nghaernarfon wedi i blismyn stopio cerbydau a oedd yn tynnu’r carafanau.

Credir bod dau berson wedi dianc mewn pedwerydd cerbyd a bod platiau adnabod y ceir, o bosib, wedi cael eu newid.

Mae’n debyg, hefyd, fod platiau adnabod y carafanau wedi cael eu newid ac yn dangos rhifau Gwyddelig.

Mae sôn ar led fod o bosib saith neu fwy o garafanau wedi cael eu dwyn dros nos.

As a result of proactive police action, 3 stolen caravans and vehicles have been intercepted by Morrisons on North Rd in Caernarfon.

One man has been arrested and the road will remain blocked for some time. Thank you for your patience whilst we deal with this incident pic.twitter.com/Rd2GtHGAPA

