Ymosodwyd ar ddynion tân wrth iddyn nhw fynd i reoli coelcerthi peryglus neithiwr (dydd Iau, Tachwedd 5), meddai llefarydd y gwasanaeth tân.

Fe gafodd Nosweithiau Tân Gwyllt eu canslo eleni oherwydd cyfyngiadau’r coronafeirws, ond er hynny dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru iddi fod wedi bod yn “noson eithriadol o brysur”.

Deliodd y gwasanaeth â mwy na 40 o goelcerthi ar hyd y de, a bu pedwar ymosodiad gwahanol ar griwiau tân, ond chafodd neb ei anafu.

“Ffiaidd”

Targedwyd swyddogion yr heddlu a oedd yn mynychu digwyddiadau hefyd.

“Mae’r ymddygiad hwn yn gwbl ffiaidd tra bod swyddogion yn gweithio’n eithriadol o galed i leihau effaith coronafeirws ar ein cymuned! Byddwn yn ceisio adnabod y lleiafrif bach hwn a’u rhoi gerbron y llysoedd!” meddai Prif Arolygydd Tom Harding ar Trydar.

Cafodd plentyn 14 oed ei arestio yng Nghaerdydd am “saethu tân gwyllt at siop gan achosi difrodi”, meddai Heddlu De Cymru.

Just had numerous reports of fireworks being fired at officers! Absolutely disgusted by this behaviour while officers are working incredibly hard to reduce the impact of coronavirus on our community! We will seek to identify this tiny minority and put them before the courts! pic.twitter.com/AY6flmEbMI

— Chief Superintendent Tom Harding (@CSuptHarding) November 5, 2020