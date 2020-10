Mae tîm lles cymdeithas dai wedi sicrhau £1m o incwm ychwanegol i’w thenantiaid dros y flwyddyn ddiwethaf.

Roedd y tenantiaid wedi elwa ar gymorth budd-dal gan gynnwys credyd cynhwysol, buddion tai a gostyngiadau treth gyngor.

Yn ôl adroddiad Grŵp Cynefin, roedd enillion cymdeithasol o £985,301 ar gyfer 278 o denantiaid.

Ac am bob £1 wariodd y gymdeithas ar y gwasanaeth, roedd enillion cymdeithasol o £14.10 ar y buddsoddiad.

Dywed yr adroddiad hefyd fod y cyllid wedi lleihau pryder a straen, helpu tenantiaid i gael annibyniaeth ac ennyn hyder a sicrhau rhyddhad o ddyled.

Mae ffigurau gan yr elusen dai Shelter yn nodi bod cost colli cartref i landlord yn £8,200 ar gyfartaledd.

‘Mwy na gwasanaeth landlord’

“Fel swyddogion lles rydym yn cynnig mwy na gwasanaeth landlord i’n tenantiaid; rydym wedi ymrwymo i’w helpu,” meddai Meleri Williams, swyddog lles Grŵp Cynefin.

“Dw i’n hynod falch o wneud swydd sy’n fy ngalluogi i fynd y filltir ychwanegol er mwyn helpu’r tenantiaid sy’n wynebu anawsterau gan gadw cyswllt gyda nhw wedyn.

“Mae’n un o’r pethau sy’n gwneud i ni sefyll allan fel cymdeithas dai.

“Dw i’n annog unrhyw un sy’n ei chael hi’n anodd neu sy’n meddwl y gall fod angen cymorth arnyn nhw yn y dyfodol i gysylltu â ni i weld sut y gallwn eich helpu a’ch cefnogi.”

“Dw i ddim yn gwybod beth fyddwn i wedi ei wneud hebddyn nhw”

“Derbyniais i help am y tro cyntaf ychydig flynyddoedd yn ôl wedi i mi gael gwaedlyn ar yr ymennydd a roddodd ddiwedd ar fy ngwaith am y tro,” meddai Anthony Poglettke, sydd wedi bod mewn eiddo dan reolaeth Grŵp Cynefin yn Coed-llai, Sir y Fflint ers naw mlynedd.

“Fe wnaeth y tîm fy helpu gyda chostau byw, ceisio am fudd-daliadau a llenwi ffurflenni ar-lein.

“Mae’r tîm cyfan yn wych ac maen nhw’n cadw mewn cysylltiad â mi yn wythnosol, hyd yn oed trwy neges destun ac e-bost.

“Dw i ddim yn gwybod beth fyddwn i wedi ei wneud hebddyn nhw.”