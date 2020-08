Mae Dug a Duges Caergrawnt wedi ymweld â chartref gofal ym Mae Caerdydd, a hynny er bod teulu preswylydd yn credu nad oedd hawl ymweld â’r cartref yn sgil achos o’r coronafeirws ar y safle.

Un o breswylwyr y cartref yw’r cyn-Aelod Cynulliad, Owen John Thomas.

Yn dilyn yr ymweliad brenhinol brynhawn dydd Mercher (Awst 5) rhannodd ei fab, Rhys ab Owen Thomas, sydd heb allu ymweld â’r cartref ers dechrau fis Gorffennaf, ei bryder ar Twitter.

Today the royal family were allowed to visit my father’s care home. We as a family are still not allowed. pic.twitter.com/LvqHDsUcUP

— Rhys ab Owen Thomas (@RhysOwenThomas) August 5, 2020