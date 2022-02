Mae arolygwyr addysg yng Nghymru’n cael eu hannog i ymchwilio i brofiadau o aflonyddu rhywiol mewn ysgolion cynradd.

Daw’r alwad gan Laura Anne Jones, llefarydd addysg y Ceidwadwyr Cymreig, yn ystod cyfarfod pwyllgor yn y Senedd heddiw (dydd Iau, Chwefror 10).

Dywedodd, “fel gwleidydd a mam”, ei bod hi’n “llwyr ymwybodol fod hyn yn broblem mewn ysgolion cynradd”.

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobol Ifanc ac Addysg wedi bod yn trafod adroddiad diweddar sy’n dweud bod disgyblion ysgol uwchradd dan bwysau’n rheolaidd i anfon lluniau noeth, a bod merched yn cael eu haflonyddu dros hyd eu sgertiau.

Gwnaeth tua 1,300 o ddisgyblion ysgol gymryd rhan yn yr astudiaeth gan Estyn a gafodd ei gyhoeddi fis Rhagfyr y llynedd, gan edrych ar brofiadau plant o aflonyddu rhywiol wrth iddyn nhw aeddfedu.

Fe ddaeth i’r amlwg na fyddai llawer o ddisgyblion yn dweud wrth eu hathrawon, gan fod digwyddiadau wedi cael eu “normaleiddio”, ac roedd athrawon yn aml yn eu diystyru fel rhai “dibwys”.

Dywedodd Llywodraeth Cymru ar y pryd ei bod yn dangos “gwirionedd anghyfforddus” yr oedd disgyblion yn ei wynebu.

Gwnaeth 95% o ddisgyblion Blwyddyn 13 ddweud eu bod nhw wedi gweld aflonyddu rhywiol yn digwydd, a 72% wedi ei weld yn digwydd yn yr ysgol.

Yn ôl Laura Anne Jones, y dechnoleg sydd gan blant ifanc a’r diffyg cyfyngiadau ar eu teclynnau sy’n rhan o’r broblem.

“O’m profiad i fel gwleidydd a mam, rwy’n ymwybodol iawn bod hyn yn broblem hefyd, yn enwedig, yn amlwg, yn y plant iau uwch, oherwydd bod plant yn cael ffonau’n llawer ieuangach, ac nid yw rhieni’n rhoi’r cloeon ar yr hyn y dylent ei wneud, sy’n rhan o’r broblem,” meddai.

