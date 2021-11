Mae gwleidyddion wedi ymateb yn chwyrn i luniau o Boris Johnson a Joe Biden yn ymddangos fel pe baen nhw’n cysgu yn Uwchgynhadledd COP26 yn Glasgow.

Roedd y llun o Brif Weinidog y Dyernas Unedig hefyd yn ei ddangos yn eistedd drws nesaf i Syr David Attenborough – sy’n 95 oed – heb orchudd ar ei wyneb, ac mae llawer wedi beirniadu hynny.

Mae Johnson eisoes wedi codi gwrychyn ar ôl iddi ddod i’r amlwg y bydd yn teithio adref o’r gynhadledd mewn awyren breifat, sydd yn rhannol am ddefnyddio tanwydd cynaliadwy, yn hytrach na mynd ar drên.

Dywed rhai fod ei ymddygiad yn hynny o beth yn rhagrithiol wrth ystyried ei fod yn annog gwledydd ac arweinwyr ledled y byd i leihau allyriadau carbon a chwarae eu rhan yn lliniaru effeithiau newid hinsawdd.

Fe gafodd Arlywydd America Joe Biden ei ddal gan gamera yn edrych fel pe bai’n disgyn i gysgu wrth wrando ar rai o areithiau’r gynhadledd ddoe (dydd Llun, Tachwedd 1).

Mae’n ymddangos fel pe bai’n deffro wrth i swyddog ddod i sibrwd rhywbeth yn ei glust, ac mae’n parhau i gymeradwyo diwedd yr araith.

Doedd hi ddim yn hollol glir a oedd Boris Johnson yn cysgu ai peidio, ond roedd llawer wedi cyfeirio ar y cyfryngau cymdeithasol at y ffaith ei fod heb fwgwd ac yn eistedd drws nesaf i’r naturiaethwr Syr David Attenborough, sy’n 95 oed.

Roedd hynny wedi achosi i ambell un gwestiynu a oedd Johnson yn poeni am reolau a lledaeniad Covid-19 ai peidio.

