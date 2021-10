Mae dyn 25 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o lofruddio wedi ôl i’r Aelod Seneddol Ceidwadol, David Amess, gael ei drywanu i farwolaeth.

Fe ymosodwyd ar y gŵr 69 oed wrth iddo gynnal cyfarfodydd syrjeri gyda’i etholwyr yn Eglwys Belfairs yn Leigh-on-Sea, sydd yn ei etholaeth, Gorllewin Southend.

Y tad i bump yw’r ail Aelod Seneddol i gael ei ladd dan y fath amgylchiadau o fewn pum mlynedd, wedi i’r AS Llafur Jo Cox gael ei lladd yn 2016 wrth gynnal syrjeri i’w hetholwyr.

Trywanu

Mewn datganiad, dywedodd Heddlu Essex bod swyddogion wedi cyrraedd y safle ychydig ar ôl 12:05yh ac wedi arestio dyn, a chanfod cyllell yn y cyffiniau.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu:

“Mae dyn wedi cael ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth ar ôl i ddyn gael ei drywanu yn Leigh-on-Sea.

“Cawsom ein galw i gyfeiriad yn Eastwood Road North ychydig ar ôl 12.05pm heddiw.

“Fe wnaethon ni fynychu a chanfod dyn wedi’i anafu.

“Cafodd ei drin gan y gwasanaethau brys ond, yn anffodus, bu farw yn y fan a’r lle.”

Presenoldeb y gwasanaethau brys

Roedd un o weithwyr Jean’s Laundry, sy’n agos i Eglwys Belfairs, yn dweud ei bod hi ddim yn gwybod unrhyw beth am y sefyllfa ond ei bod hi wedi gweld cerbydau’r gwasanaeth brys yn mynd heibio.

“Fe welson ni’r holl heddlu a’r ambiwlansys yn troi i fyny, mae’n debyg bod hi tua hanner awr wedi deuddeg neu ychydig cyn hynny,” meddai wrth asiantaeth newyddion PA.

“Fe welais i tua dau neu dri ambiwlans ac yna car heddlu cudd a cheir heddlu eraill yn mynd heibio.

“Fel arfer mae yna bobl yn cerdded heibio, yr henoed yn cerdded i’r siopau. Does gennyn ni ddim syniad beth sy’n digwydd, dydy hi ddim yn brysur iawn ar ddydd Gwener a does neb wedi dod i mewn i siarad â ni amdano.”

Cyfarfod Cabinet

Mae cyfleoedd i’r wasg gael ffilmio ar ddechrau cyfarfod Cabinet ddydd Gwener, 15 Hydref, wedi eu canslo, yn ogystal â chyfweliad gyda’r Prif Weinidog Boris Johnson.

Mae’n aneglur ar hyn o bryd os yw’r cyfarfod hwnnw’n mynd yn ei flaen o gwbl.

Dywed Heddlu Essex y dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â nhw gan gyfeirio at ddigwyddiad 445 ar 15 Hydref.

Cydymdeimlo

Mae’r Prif Weinidog wedi trydar ei gydymdeimlad:

Trist iawn o glywed am farwolaeth Syr David Amess. Gweithred wirioneddol ddirmygus ac arswydus. Mae fy meddyliau gyda'i ffrindiau, ei deulu a'i staff etholaethol yn ystod yr amser anodd hwn. — Mark Drakeford (@fmwales) October 15, 2021

Ac mae Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig wedi trydar hefyd:

Shocked, appalled and devastated to hear Sir David Amess MP has passed away. He served with pride as MP for almost four decades, representing his constituents and our country with loyalty and dedication. My thoughts are with his family at this tragic time. May he rest in peace. — Andrew RT Davies (@AndrewRTDavies) October 15, 2021

Mae Arweinydd Plaid Cymru wedi ei dristhau: