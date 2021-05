Mae’r Urdd am brofi fod y Neges Heddwch yn “fwy na hashtag”, wrth i’r neges eleni fynd i’r afael â ‘Chydraddoldeb i Ferched’.

Mae’r Neges Heddwch wedi’i llunio eleni gan Brifysgol Abertawe ar gyfer Dydd Ewyllys Da heddiw (Mai 18).

Mae’r Neges Heddwch yn bodoli ers 99 o flynyddoedd, ac eleni mae ieuenctid Cymru wedi penderfynu defnyddio’r neges i fynegi eu gweledigaeth am genhedlaeth ble mae cydraddoldeb rhwng y rhywiau.

Yn y neges, maen nhw’n galw ar bobol ifanc ar hyd a lled y byd i ddefnyddio’r “normal newydd” i greu dyfodol gwell drwy fynnu cydraddoldeb i ferched.

Mewn ymateb i’r neges mae’r Urdd fel mudiad yn gweithredu drwy ymrwymo i helpu i daclo tlodi mislif gan ddarparu cynnyrch hylendid am ddim yng Ngwersylloedd yr Urdd, pob Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, a’u digwyddiadau chwaraeon cenedlaethol.

Byddan nhw hefyd yn sicrhau cydraddoldeb i ferched ar bob un o fyrddau canolog yr Urdd, a sicrhau cefnogaeth i ferched ym myd hyfforddiant ac arweinyddiaeth, yn enwedig ym maes chwaraeon.

Yn ogystal, maen nhw am gynnig Gwersylloedd Glan-llyn, Llangrannog, a Chaerdydd fel lleoliadau i grwpiau o ferched bregus gael ymlacio.

Hawliau merched yw hawliau dynol.

Women's rights are human rights.

Mae pobl ifanc Cymru yn sefyll gyda'n chwiorydd ar draws y byd. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

A message from the young people of Wales: let's use this new normal to create a better, gender-equal future.

