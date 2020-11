Mae cyfraddau Covid-19 yn parhau i ostwng yn y rhan fwyaf o Gymru, mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos.

Mae’r gostyngiadau mwyaf ym Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-bont ar Ogwr.

Fodd bynnag, mae cyfraddau wedi codi mewn saith o’r 22 ardal awdurdod lleol: Bro Morgannwg, Casnewydd, Sir Benfro, Sir Fynwy, Torfaen, Sir Ddinbych, a Sir y Fflint.

Mae’r ffigurau, ar gyfer y saith diwrnod hyd at 15 Tachwedd, yn seiliedig ar brofion a gynhaliwyd yn labordai GIG Cymru a’r rhai a gynhaliwyd ar drigolion Cymru a brosesir mewn labordai masnachol.

Maent yn dangos bod nifer yr achosion newydd fesul 100,000 o bobl ym Merthyr Tudful wedi gostwng o 535.4 i 270.2, ac yn Rhondda Cynon Taf mae’r gyfradd wedi gostwng o 417.0 i 257.8.

Ym Mhen-y-bont ar Ogwr mae’r gyfradd wedi gostwng o 301.9 i 202.7.

Yr ardal sy’n cofnodi’r cynnydd mwyaf yw Casnewydd, lle mae’r gyfradd wedi neidio o 153.9 i 190.1.

Blaenau Gwent sydd â’r gyfradd uchaf yng Nghymru: 337.8, i lawr ychydig o 352.1.

Dyma’r cyfraddau diweddaraf yn llawn.

Mae’r ffigurau yn seiliedig ar ddata a gyhoeddwyd ar ddangosfwrdd gwyliadwriaeth Covid-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 19 Tachwedd. Mae data ar gyfer y pedwar diwrnod diwethaf (Tachwedd 16-19) wedi’i hepgor gan ei fod yn anghyflawn ac yn tanddatgan gwir nifer yr achosion.

O’r chwith i’r dde, mae’r rhestr fel a ganlyn: enw’r awdurdod lleol; cyfradd yr achosion newydd yn y saith diwrnod hyd at 15 Tachwedd; nifer (mewn cromfachau) o achosion newydd a gofnodwyd yn y saith diwrnod hyd at 15 Tachwedd; cyfradd yr achosion newydd yn y saith diwrnod hyd at 8 Tachwedd; nifer (mewn cromfachau) o achosion newydd a gofnodwyd yn y saith diwrnod hyd at 8 Tachwedd.