Mae mwy o bobol yn symud i’r Alban o weddill gwledydd Prydain nac sydd yn symud oddi yno erbyn hyn, meddai adroddiad newydd gan y Grŵp Cynghori Arbenigol ar Fewnfudo a’r Boblogaeth.

Flow from rest of UK to Scotland on the rise. Migration Minister @BenMacpherson welcomes Expert Advisory Group on Migration and Population study that found the historical trend of Scotland being a nation of net population outflow has been reversed. 👉 https://t.co/DMP2W4q5cv

— ScotGovEurope (@ScotGovEurope) September 3, 2020