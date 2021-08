Mae’r awdur Mike Parker newydd ennill gwobr Owain Glyndŵr am ei gyfraniad arbennig i’r celfyddydau yng Nghymru.

Mae ganddo ddiddordeb brwd mewn teithio a mapiau ers ei blentyndod, ac ymhlith ei lyfrau mae The Rough Guide to Wales, The Wild Rover, Mapping the Roads, ac On The Red Hill.