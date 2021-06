Dw i’n gwbod bo’ ’na bethe llawer pwysicach na phêl-droed. A dw i’n gwbod mai cellwair oedd Bill Shankly pan dd’wedodd e, yn fras, “Somebody said football’s a matter of life and death… but it’s more important than that”, ond, ydw, dw i am drafod ffwtbol eto.