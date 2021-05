“Nid yw Brynmawr yn le i godi’ch plant” meddai Rhys Wall, Cymro Cymraeg ifanc o’r dref honno.

“Mae yna lot o drwbwl yn yr ardal,” esboniodd, “ac fel pawb arall, roeddwn i jest yn gwylio Netflix, bwyta Ben & Jerrys ac yfed”.

“He didn’t do very good in school” esboniodd ei fam, Helen, “although he did work hard. He could stay here and work in a factory or retail, but…”