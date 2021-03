Un o arwyr y byd gwleidyddol a chanu pop yng Nghymru yw gwestai’r golofn yr wythnos hon.

Ar ôl ymuno â Phlaid Cymru yn 14 oed, bu ar siwrnai gydol oes yn ymgyrchu dros Gymru a’i hiaith. Astudiodd Bensaernïaeth ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn y 1960au bu’n ymgyrchu gyda Chymdeithas yr Iaith a dod yn un o’i harweinwyr amlycaf.

Sefydlodd gwmni recordiau Sain gyda Huw Jones, ac mae’n enwog am ganu rhai o anthemau gorau’r genedl fel ‘Cerddwn Ymlaen’ ac ‘Yma o Hyd’.

Bu’n rhan o’r criwiau bach a fu’n gyfrifol am sefydlu Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn ac Antur Waunfawr ac mae yn gadeirydd Cwmni Cyhoeddi Gwynn. Mae hefyd yn pregethu ar y Sul, ac yn dal i ganu…

Y llyfr dw i ar ganol ei ddarllen

A Promised Land gan Barack Obama. Llyfrau ffeithiol sydd fwyaf aml wrth fy ngwely, er y bydd ambell nofel yn apelio o bryd i’w gilydd. Mae’n anodd credu efallai fod atgofion gwleidydd yn medru gafael, ond mae Obama yn ysgrifennu mor rhwydd ac mor agos-atoch, a’r digwyddiadau a’r cymeriadau mor gyfoes, gafael y mae!

Y llyfr a newidiodd fy mywyd

Fy ymateb cyntaf yw na wnaeth unrhyw un llyfr newid fy mywyd, ond gan ichi ofyn cwestiwn mor sylfaenol, yr unig ateb posib yw’r Beibl. A dw i’n gwybod y byddaf yn mynd i’m bedd heb ei ddarllen, na’i ddeall, i gyd.

Y llyfr a ddylanwadodd fwyaf arnaf

Roedd nofelau Islwyn Ffowc Elis yn ddylanwad mawr – pe na bai ond am brofi y gallai darllen Cymraeg fod yn fwynhad llwyr. Ond roedd Wythnos yng Nghymru Fydd yn fwy na hynny, ac yn gyfrifol am gadarnhau fy nghenedlaetholdeb, yn arbennig felly’r olygfa o’r hen wraig yn y Bala sy’n gorffen gyda’r frawddeg ysgytwol: ‘Gwelais â’m llygaid fy hun farwolaeth yr iaith Gymraeg’.

Y llyfr sy’n hel llwch

Mae’n debyg bod gen i un o’r casgliadau mwyaf yng Nghymru o lyfrau sydd heb eu darllen – neu o leiaf heb eu darllen o glawr i glawr. Dw i’n gasglwr diarbed o lyfrau mawr lliwgar a difyr y byddaf yn troi atyn nhw bob hyn a hyn dim ond i aflonyddu ’chydig ar y llwch, ac i ryfeddu at gyfoeth y byd.

Y llyfr dw i’n troi ato mewn cyfyng gyngor

Wrth ymlafnio i sgwennu ambell i erthygl, neu bregeth efallai, byddaf yn aml yn troi at Y Bywgraffiadur Cymreig i wirio’r ffeithiau am rywun neu’i gilydd, ac fel rheol yn ymgolli yn hanes y cymeriadau ar y tudalennau cyfagos. Mae’r Gwyddoniadur yn ail agos yn hyn o beth, a Hanes Cymru John Davies yr un modd.

Llyfr yr hoffwn fod wedi’i ddarllen, ond heb wneud

Roedd gennym athro Saesneg hynod iawn yn Ysgol Tŷ Dan Domen y Bala, o’r enw Maurice James. Roedd wedi gwirioni ar lenyddiaeth, a’i ddiléit oedd ceisio trosglwyddo hynny i’w ddisgyblion. Cofiaf fel ddoe y tro y daliodd nofel J D Salinger The Catcher in the Rye o’n blaenau a’n hannog i’w darllen, fel pe bai hynny’r peth pwysicaf yn y byd. Dw i’n dal heb wneud. Rhyw ddydd efallai…

Y llyfr sydd wastad yn codi gwên

Nid yn gymaint y llyfrau eu hunain, ond darlleniadau John Ogwen o lyfrau Harri Parri, rhai o gampweithiau comedi Cymraeg, sy’n codi’n bennaf o brofiad yr awdur o bobol dda tre Caernarfon. Bob tro y gwelaf y pregethwr bach trwsiadus a pharchus (‘bodas’ fyddai gair Pen Llŷn amdano), byddaf yn dotio at ei ddawn i grafu dan groen y ddynoliaeth.

Y llyfr fyddwn i’n rhoi yn anrheg

O blith y pentyrrau difyr llychlyd y cyfeiriais atyn nhw eisoes, dw i’n gallu gweld tri rŵan: Cymru mewn 100 gwrthrych Andrew Green, Llechi Cymru David Gwyn, a Tywysogion Huw Pryce, Richard Wyn Jones, Spencer Smith a’r artist Ifor Davies. Ond fy arwr mwyaf ym maes llyfrau celf yw Peter Lord, y gŵr yn anad neb arall sydd wedi’n deffro i gyfoeth ein traddodiad gweledol yng Nghymru. Mi ddewiswn ei gampwaith The Tradition.

Fy mhleser (darllen) euog

Yr awgrym yma mae’n debyg yw bod yna rai mathau o lyfrau na ddylen ni eu darllen, fel y mae yna, yng ngolwg rhai, fathau o gerddoriaeth na ddylen ni eu mwynhau, neu beintiadau sydd ddim yn deilwng i’w rhoi ar wal. Dw i’n gwrthod y fath snobeiddiwch, ac os yw darllen yn rhoi boddhad imi, dw i ddim yn credu y dylwn i deimlo’n euog. Ond yr hyn yr wyf yn euog ohono yw peidio darllen yr holl stwff da sy’n weddill!