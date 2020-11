Fel cyfreithwraig y dechreuodd Sara Ellis Owen ei gyrfa, ond yn dilyn problemau difrifol gyda’i chefn, fe drodd at bilates am wellhad. Erbyn hyn mae’r Gymraes yn dysgu’r grefft o ymestyn a chryfhau’r corff mewn stiwdio yn ei chartref ym Mryste, ac yn troi ei golygon at wersi ar-lein i blant…