Gareth Wyn Jones yw un o ffermwyr mwyaf adnabyddus Cymru, yn geidwad merlod y Carneddau, ac yn dwlu ar dwitter.

Mae wedi bod ar lwythi o raglenni teledu gan gynnwys The Hill Farm, The Family Farm, Ffermio, Gareth Wyn Jones: Milk Man, Fferm Ffactor, a Come Dine with Me.