Nid oedd unrhyw ddiddordeb Cymreig yn y rownd derfynol fawr yn Wembley y penwythnos hwn wrth i Lerpwl herio Chelsea yn rownd derfynol Cwpan y Gynghrair. Ond roedd digon o Gymry yn brysur i’w clybiau wrth i gemau cynghrair barhau i bawb arall.

*

Uwch Gynghrair Lloegr

Roedd hi’n Dan James yn erbyn Ben Davies ddydd Sadwrn wrth i Leeds deithio i Lundain i herio Spurs a thîm Davies a gafodd y gorau ohoni, yn ennill y gêm o bedair gôl i ddim. Gwnaeth Davies yn wych i atal gôl sicr i Stuart Dallas yn hwyr yn y gêm i ddiogelu’r llechen lân. Eilyddion heb eu defnyddio a oedd Joe Rodon i Spurs a Tyler Roberts i Leeds.

Gôl yr un a phwynt yr un a oedd hi rhwng Burnley a Crystal Palace yn Turf Moor. Chwaraeodd Connor Roberts y gêm gyfan i Burnley ond ar y fainc yr oedd Wayne Hennessey yn erbyn ei gyn glwb.

Nid oedd Fin Stevens yng ngharfan Brentford wrth iddynt golli o ddwy gôl i ddim yn erbyn Newcastle.

*

Y Bencampwriaeth

Nid yw Abertawe’n chwarae tan nos Lun a cholli o gôl i ddim a wnaeth Caerdydd wrth i Fulham ymweld â Stadiwm y Ddinas ddydd Sadwrn. Dechreuodd Will Vaulks a Rubin Colwill i’r Adar Gleision, gydag Isaak Davies yn dod i’r cae i orffen y gêm yn lle Colwill. Roedd Eli King ar y fainc ond nid oedd Mark Harris yn y garfan.

Dechreuodd Neco Williams a Harry Wilson y gêm i’r ymwelwyr a Wilson a greodd unig gôl y gêm i bwy arall ond Aleksandar Mitrovic, y Cymro’n croesi’n gywir at ben y Serbiad.

Fulham sydd ar frig y tabl a Bournemouth sydd yn ail ar ôl taro nôl i gipio’r tri phwynt yn erbyn Stoke. Aeth Stoke ar y blaen cyn i’r Cymro, Morgan Fox, gael ei anfon oddi ar y cae am dacl uchel ar Philip Billing. Roedd Joe Allen yn nhîm y Potters hefyd a James Chester ar y fainc ond Bournemouth a aeth â hi, gyda Chris Mepham yn gwneud ymddangosiad prin o’r dechrau yng nghanol yr amddiffyn. Mae Kieffer Moore yn parhau i fod wedi’i anafu.

Huddersfield sydd yn drydydd ar ôl curo Birmingham o ddwy gôl i ddim ac roedd Sorba Thomas yng nghanol popeth. Y Cymro a greodd y gôl agoriadol i Levi Colwill a daeth yn agos at ychwanegu trydedd ei hun yn yr ail hanner. Dechreuodd Jordan James i Birmimgham ond cael ei eilyddio hanner ffordd trwy’r ail hanner.

Mae QPR yn aros yn y chwech uchaf er gwaethaf colled yn erbyn Blackburn. Eilydd heb ei ddefnyddio a oedd George Thomas wrth iddi orffen yn gôl i ddim ym Mharc Ewood. Luton sydd yn cwblhau’r chwech uchaf yn dilyn buddugoliaeth o gôl i ddim yn erbyn Derby a llechen lân i Tom Lockyer yng nghanol yr amddiffyn. Nid oedd y Tom arall, Lawrence, yn nhîm Derby oherwydd gwaharddiad.

Mae Nottingham Forest o fewn cyrraedd y safleoedd ail gyfle yn dilyn buddugoliaeth o ddwy gôl i ddim dros Birmingham. Creodd Brennan Johnson argraff unwaith eto, yn agor y sgorio cyn yr egwyl. Dechreuodd Jordan James y gêm i’r gwrthwynebwyr.

Roedd Andrew Hughes a Ched Evans yn nhîm Prreston wrth iddynt gael gêm gyfartal gôl yr un yn erbyn Coventry.

Colli a fu hanes Neil Taylor gyda Middlesbrough yn Barnsley. Cafodd yr ôl-asgellwr ei eilyddio hanner ffordd trwy’r ail hanner wrth i’w dîm golli o dair i ddwy.

Colli a wnaeth Rhys Norrington-Davies hefyd wrth i Sheffield United deithio i Millwall. Un i ddim y sgôr terfynol o blaid y tîm cartref ond mae Tom Bradshaw yn parhau i fod allan gydag anaf.

Ar y fainc yr oedd Dave Cornell i Peterborough wrth iddynt golli’n drwm yn erbyn Hull.

*

Cynghreiriau is

Mae rhediad da diweddar Wes Burns yn yr Adran Gyntaf yn parhau wedi i gôl hwyr y Cymro achub pwynt i Ipswich yn erbyn Morecambe ddydd Sadwrn. Un gôl yr un oedd hi ond nid oedd Lee Evans yn y garfan.

86' COME ON!

Wes Burns does brilliantly to squeeze the ball into the bottom corner from the middle of the box.

Keep going, lads! ✊

1-1 | #itfc https://t.co/ODB6TT8aV3

— Ipswich Town FC (@IpswichTown) February 26, 2022