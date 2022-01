Roedd hoe i’r rheiny sydd yn chwarae yn Uwch Gynghrair Lloegr y penwythnos hwn wrth i’r gystadleuaeth honno gymryd toriad byr. Cyfle felly i ambell Gymro yn y cynghreiriau eraill greu argraff ar Rob Page.

Y Bencampwriaeth

Parhau i ddirywio a wnaeth tymor Abertawe ddydd Sadwrn wrth iddynt golli o ddwy gôl i ddim yn erbyn Hull. Chwaraeodd Ben Cabango i’r Elyrch ond nid oedd Matthew Smith yng ngharfan Hull.

Cafodd Caerdydd ganlyniad dipyn gwell ddydd Sul wrth iddynt groesawu Nottingham Forest i Stadiwm y Ddinas. Roedd yr Adar Gleision yn llawn haeddu eu buddugoliaeth o ddwy gôl i un gydag Isaak Davies yn dod oddi ar y fainc i rwydo’r ail hanner ffordd trwy’r ail hanner. Ni wnaeth yr un Cymro ddechrau’r gêm serch hynny ond fe wnaeth Will Vaulks, fel Davies, ymddangos fel eilydd. Nid oedd Kieffer Moore, Mark Harris na Rubin Colwill yn y garfan.

"it's a HUGE goal in Cardiff's fight for survival!"

Isaak Davies is in the right place at the right time to tap home and score his first league goal to double Cardiff's lead! 🙌 pic.twitter.com/ctHmkXrkHI

— Sky Sports Football (@SkyFootball) January 30, 2022