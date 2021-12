Gyda’r Nadolig yn agosáu, bydd y gemau yn dod rif y gwlith. Digon o gyfleoedd i greu argraff ar y tîm rheoli cenedlaethol felly gan ddechrau’r penwythnos hwn.

*

Uwch Gynghrair Lloegr

Roedd ymddangosiad prin i Connor Roberts wrth i Burnley golli yn Newcastle ddydd Sadwrn, yn dod oddi ar y fainc am y chwarter awr olaf wrth i’w dîm golli o gôl i ddim. Aros ar y fainc a wnaeth Wayne Hennessey yn y gêm honno ac felly hefyd Neco Williams wrth i Lerpwl ennill yn Wolves.

Roedd gwell siâp ar bethau ddydd Sul gyda Tyler Roberts a Dan James yn dechrau i Leeds am yr eilwaith mewn ychydig ddyddiau. Ac yn wir, Roberts a agorodd y sgorio yn y gêm gyfartal ddwy gôl yr un yn erbyn Brentford. Eilydd heb ei ddefnyddio a oedd y cefnwr ifanc y gwrthwynebwyr, Fin Stevens.

Ymddengys fod Ben Davies yn ffefryn gydag Antonio Conte ar ochr chwith ei dri yn y cefn; dechreuodd y Cymro eto wrth i’w dîm ennill o dair i ddim yn erbyn Norwich gyda’r amddiffynnwr yn creu’r drydedd gôl i Son Heung-Min. Ar y fainc yr oedd Joe Rodon.

Gwylio o’r fainc a wnaeth Danny Ward hefyd wrth i Gaerlŷr golli o ddwy gôl i un yn erbyn Aston Villa yn y gêm hwyr ddydd Sul.

*

Y Bencampwriaeth

Roedd gêm fawr y penwythnos nos Wener wrth i’r ddau uchaf wynebu ei gilydd yn Craven Cottage. Gôl yr un a phwynt yr un a oedd hi rhwng Fulham a Bournemouth gyda Harry Wilson yn chwarae’r gêm gyfan i’r tîm cartref a Chris Mepham yn eilydd wrth i’r ymwelwyr setlo am bwynt yn hwyr yn y gêm.

Dechreuodd Mark Harris ac agor y sgorio i Gaerdydd wrth iddynt groesawu Sheffield United i Stadiwm y Ddinas ddydd Sadwrn. Yn anffodus i’r Cymro, nid oedd ei gôl hanner cyntaf yn werth dim yn y diwedd gan i’w dîm ildio tair mewn chwarter awr yn yr ail hanner, tair i ddwy y sgôr terfynol. Dechreuodd Isaak Davies i’r Adar Gleision hefyd ac ymddangosodd Will Vaulks a Kieffer Moore oddi ar y fainc ond aros arni a wnaeth Rubin Colwill. Nid oedd Rhys Norrington-Davies yng ngharfan yr ymwelwyr.

Colli o gôl i ddim gartref yn erbyn Middlesbrough a wnaeth Abertawe ddydd Sadwrn. Dechreuodd Ben Cabango a Jamie Paterson i’r Elyrch ond prif gyfraniad Paterson oedd derbyn cerdyn melyn am geisio twyllo’r dyfarnwr! Eilydd heb ei ddefnyddio a oedd Liam Cullen ac felly hefyd Neil Taylor i Boro yn erbyn ei gyn glwb.

Sgoriodd Tom Bradshaw i Millwall am yr ail benwythnos yn olynol wrth iddynt drechu Birmingham o dair gôl i un, pedwaredd gôl gynghrair y Cymro o’r tymor. Dechreuodd y llanc ifanc, Jordan James i Birmingham unwaith eto.

Croesawodd Blackpool Chris Maxwell yn ôl rhwng y pyst yn dilyn anaf ond yn anffodus ildiodd deirgwaith wrth iddynt golli o dair i ddim yn erbyn Luton. Nid oedd Tom Lockyer yng ngharfan y gwrthwynebwyr.

Fe sgoriodd Tom Lawrence i Derby nos Lun er iddynt golli o ddwy gôl i un yn erbyn QPR a cholli a fu eu hanes unwaith eto ar y penwythnos, o gôl i ddim yn erbyn Bristol City y tro hwn.

Roedd Brennan Johnson ar y tîm buddugol wrth i Nottingham Forest drechu Peterborough Dave Cornell o ddwy gôl i ddim ac roedd gêm gyfartal i Sorba Thomas gyda Huddersfield yn Barnsley. Dechreuodd Ched Evans i Preston ond colli a fu eu hanes o gôl i ddim yn erbyn Blackburn.

Roedd buddugoliaeth o ddwy gôl i ddim i Stoke yn erbyn QPR ddydd Sul gydag Adam Davies, Morgan Fox a Joe Allen i gyd yn chwarae’r naw deg munud. Eilydd heb ei ddefnyddio a oedd James Chester i’r Potters ond cafodd George Thomas ddeg munud oddi ar y fainc i QPR.

*

Cwpan FA

Luke Jephcott a oedd arwr Plymouth yn ail rownd y Cwpan FA dydd Sul, yn sgorio’r gôl fuddugol yn Rochdale. Nid yw’r Cymro wedi cael y tymor gorau hyd yma ac ar y fainc y dechreuodd y gêm cyn dod ar y cae i’w hennill hi o ddwy i un yn y munudau olaf. Dechreuodd James Wilson a Ryan Broom ac yn wir, Broom a greodd gôl gyntaf y gêm.

Words can’t describe how that felt, thank you to the amazing fans. That one was for the city of Plymouth and the 5💚 https://t.co/1GC02d8sV2

— luke jephcott (@Lukejephcott11) August 14, 2021