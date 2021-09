Llwydodd Aberystwyth i sicrhau eu buddugoliaeth gyntaf ers penwythnos agoriadol y tymor gan drechu’r Drenewydd 1-2 oddi cartref.

Fe roddodd ergyd Jamie Veale o 40 llath hanner y fantais i Aberystwyth ac mae’n debyg ei bod hi’n gystadleuydd cynnar am gôl y tymor.

Sgoriodd Callum Roberts i’r tîm cartref i unioni’r sgôr, ond cipiodd yr eilydd Jonathan Evans y fuddugoliaeth i dîm Antonio Corbisiero, sy’n nawfed yn y tabl.

Enillodd Caernarfon eu hail gêm yn olynol gyda Danny Gosset a Mike Hayes yn hitio’r targed, gan atal rhediad buddugol dwy gêm Met Caerdydd yn y broses.

Roedd y Cofis wedi trechu’r Derwyddon Cefn yn ei gêm ddiwethaf.

Mae’r canlyniad yn codi dynion Huw Griffiths i bedwerydd yn y tabl, tra bod Met Caerdydd yn disgyn i seithfed.

Parhau wnaeth dechrau erchyll y Derwyddon Cefn i’r tymor wrth iddyn nhw golli 0-3 gartref yn erbyn Penybont.

Dyw’r Derwyddon heb ennill yr un pwynt o’i chwe gêm gyntaf, gan sgorio un ag ildio 21 o goliau yn y broses.

Daeth y goliau gan Lewis Harding, a James Waite – wnaeth sgorio dwy.

Aeth pethau o ddrwg i waeth i’r Derwyddon pan gafodd Jake Hughes Hampson gerdyn coch yn y 71ain munud.

Doedd Penybont heb ennill yr un gêm cyn y penwythnos, ond mae’r fuddugoliaeth yn ddigon i godi’r clwb i’r wythfed safle.

Collodd y Nomads ei ail gêm yn olynol, gyda chyn chwaraewr canol cae Cymru David Edwards yn sgorio unig gôl y gêm.

Mae’r Cymro nawr wedi sgorio pedair gôl mewn chwe gêm.

4 gôl mewn 6 gêm i'r cyn chwaraewr rhyngwladol.

Dyw’r Bala ddim wedi colli’r un gêm hyd yma’r tymor hwn.

Mae’r canlyniad yn golygu fod Cei Connah wyth pwynt y tu ôl i’r Seintiau Newydd ac yn y chweched safle wrth iddyn nhw amddiffyn teitl y Cymru Premier.

Sgoriodd Alhagi Touray Sisay ddwy gôl wrth i Hwlffordd drechu’r Fflint gartref.

Hon oedd y gêm gyntaf i’r tîm cartref ennill y tymor hwn, tra bod y Fflint wedi gwneud dechrau da i’r tymor a byddan nhw’n siomedig iawn gyda’u perfformiad.

Touray Sisay ⚽️x2

Goliau cyntaf Sisay i’r Hwlffordd yn sicrhau buddugoliaeth gyntaf o’r tymor i’r Adar Gleision.

Goliau cyntaf Sisay i'r Hwlffordd yn sicrhau buddugoliaeth gyntaf o'r tymor i'r Adar Gleision.

September 18, 2021