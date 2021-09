Mae Caernarfon yn herio Derwyddon Cefn – cyn-glwb y rheolwr Huw Griffiths – ar yr Oval heno (nos Wener, 10 Medi).

Bydd y gic gyntaf am 7:45yh ac mae modd cael ticedi ar y giât neu drwy ap Skiddle.

Cafodd y Cofis ddechrau cymysg i dymor newydd y Cymru Premier gan ennill un, colli dwy a chael un gêm gyfartal.

Ar y llaw arall dyw Derwyddon Cefn ddim wedi ennill yr un pwynt hyd yma, gan golli eu pedair gêm agoriadol ag ildio 15 o goliau yn y broses.

𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐃𝐀𝐘 Caernarfon vs Cefn Druids 🏟️Yr Oval ⌚️Kick Off 19:45 🎟️Available On The Gate & Through Skiddle ( https://t.co/SZsMFuxCJk ) 📸 Credit to @jwophotography for the image pic.twitter.com/aLRLIux764

Mae Caernarfon hefyd wedi cyhoeddi y bydd y clwb cymdeithasol yn gweini peintiau am bris gostyngedig o £2.70 rhwng 6:45yh a 7:45yh.

Bydd y clwb ei hun yn agor am bump o’r gloch.

Peint neu ddau cyn cefnogi'r hogia!

Fydd y clwb social yn agor am 5 o'r gloch nos wener, 10ed o Fedi a fydd pob peint yn costio £2.70c o 6:45 i 7:45.

A pint before supporting the boys!

The social club will open at 5pm this friday and pints will cost £2.70p from 6:45 to 7:45pm. pic.twitter.com/oKyPG3G0hm

