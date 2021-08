Mae Harry Kane wedi cyhoeddi ei fod yn “aros gyda Tottenham yr haf hwn”.

Daw hyn ar ôl i’r ymosodwr dderbyn na fydd yn ymuno â Manchester City er iddyn nhw geisio sicrhau ei lofnod drwy gydol yr haf.

Roedd capten Lloegr yn awyddus iawn i arwyddo gyda phencampwyr yr Uwch Gynghrair ac roedd Pep Guardiola, rheolwr Manchester City wedi dweud yn gyhoeddus fod gan y clwb ddiddordeb ynddo.

Fodd bynnag, safbwynt Tottenham Hotspur drwy gydol yr holl amser oedd nad oedd y gŵr 28 oed ar werth a methodd Manchester City wneud cynnig wnaeth eu perswadio i newid eu meddwl.

Ac yn awr, gyda llai nag wythnos o ffenestr drosglwyddo’r haf yn weddill, mae Kane wedi derbyn na fydd yn gadael.

“Roedd hi’n anhygoel gweld y derbyniad gan gefnogwyr Spurs ddydd Sul ac i ddarllen rhai o’r negeseuon o gefnogaeth dw i wedi eu cael yn ystod yr wythnosau diwethaf,” meddai ar Twitter.

“Byddaf yn aros yn Tottenham yr haf hwn a byddaf yn canolbwyntio 100% ar helpu’r tîm i lwyddo.”

