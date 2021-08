Curodd Cei Connah gêm agos yn erbyn Aberystwyth nos Wener (Awst 20).

Sicrhaodd peniad gan Craig Curran fod tîm Andy Morrison ar y blaen ar yr egwyl.

Daeth Jamie Insall yn agos at ddyblu mantais y tîm cartref wrth iddo daro’r postyn.

Ond roedd un gôl yn ddigon i Cei Connah sicrhau’r pwyntiau ac ail fuddugoliaeth mewn dwy gêm.

Curran wins the points for the Nomads. @the_nomads 1-0 @AberystwythTown pic.twitter.com/BAv8ynpECo

Gêm gyfartal oedd hi rhwng Hwlffordd a Met Caerdydd, gyda’r naill dîm yn llwyddo i sgorio.

Mae’r canlyniad yn golygu bod y ddau dîm yn dal i ddisgwyl am eu buddugoliaethau cyntaf y tymor hwn.

Dyw Hwlffordd heb sgorio’r tymor hwn hyd yma, ond mae’n debyg y bydd Met Caerdydd yn hapus i gadw llechen lan ar ôl cael cweir 5-1 gan y Fflint ar ddiwrnod cyntaf y tymor.

Fe wnaeth dechrau campus y Fflint i’r tymor barhau dydd Sadwrn (21 Awst) wrth iddyn nhw drechu Derwyddon Cefn – oedd lawr i 10 dyn am ran helaeth o’r gêm – 4-0.

Sgoriodd Michael Wilde hat-trick, gan gynnwys cic o’r smotyn hwyr er mwyn parhau gyda’i rediad da ers ymuno o Cei Connah dros yr haf.

⚽️🔥 Michael Wilde (@wildey10) climbs up to 3rd on the all-time top scorers list with 211 goals after his hat-trick against 10-man Cefn Druids.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #CymruPremierJD

pic.twitter.com/ZY4jSfAhjt

— Sgorio ⚽️ (@sgorio) August 21, 2021