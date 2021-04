Mae cefnogwyr wedi bod yn ymateb i’r newyddion fod pob un o’r chwe thîm o’r Uwch Gynghrair oedd wedi ymrwymo i sefydlu’r Uwch Gynghrair Ewropeaidd, neu’r ‘European Super League’ bellach wedi tynnu’n ôl o’r gystadleuaeth.

Manchester City oedd y clwb cyntaf i dynnu’n ôl ar ôl i Chelsea nodi eu bwriad i wneud hynny drwy baratoi dogfennau.

Mae’r pedwar tîm arall – Arsenal, Lerpwl, Manchester United a Tottenham – i gyd bellach wedi dilyn eu hesiampl.

BREAKING: #LFC, #MUFC, #THFC and #AFC have followed #CFC and #MCFC in withdrawing from the European Super League.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 20, 2021