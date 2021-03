Aberystwyth 1-0 Y Drenewydd

Aberystwyth a aeth â hi yn erbyn y Drenewydd yng ngêm ddarbi canolbarth Cymru, os gellir galw dau le 45 milltir ar wahân yn hynny.

Roedd un gôl yn ddigon i’w hennill hi i’r tîm cartref ar Goedlan y Parc yn erbyn deg dyn y Robiniaid.

Tyrone Off-ori

Wedi i mi ganmol ei record sgorio ddiweddar yr wythnos diwethaf, dylanwadu ar y gêm mewn ffordd wahanol iawn a wnaeth blaenwr y Drenewydd, Tyrone Ofori, yr wythnos hon. Cafodd ei anfon o’r cae ar ôl derbyn ail gerdyn melyn yn gynnar yn yr ail hanner a chwaraeodd ei dîm y 40 munud olaf gyda deg dyn.

Drama hwyr

Bu bron i’r deg dyn ddal eu gafael cyni Harry Franklin roi aber ar y blaen gyda deuddeg munud yn weddill gyda’i gôl gyntaf dros y clwb. Ac am gôl hefyd, yn codi’r bêl yn gelfydd dros y golwr wrth redeg ar ongl ar draws y cwrt cosbi.

Roedd cyfle hwyr i’r Drenewydd achub pwynt wedi hynny ond cafodd cic o’r smotyn Alex Fletcher ei harbed yn wych gan Connor Roberts.

🧤🚫

Connor Roberts yn sicrhau’r triphwynt i @AberystwythTown gan arbed cic o’r smotyn hwyr.

Connor Roberts secures the three points for Aberystwyth with a late penalty save.#JDCymruPremier 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/svmPoEYfg8

— ⚽ Sgorio (@sgorio) March 20, 2021