Bydd S4C yn dangos darllediadau byw o bob gêm o ymgyrch gymhwyso Cymru ar gyfer Cwpan y Byd FIFA 2022 yn Qatar.

Mae Cymru’n wynebu Gwlad Belg, Gweriniaeth Tsiec, Belarws ac Estonia yn eu grŵp cymhwyso, gan obeithio cyrraedd rowndiau terfynol Cwpan y Byd am y tro cyntaf ers 1958.

Mae’r ymgyrch yn dechrau ddydd Mercher (Mawrth 24) gyda gêm oddi cartref yn erbyn Gwlad Belg, sydd ar hyn o bryd yn rhif un yn safleoedd y byd FIFA.

Bydd Sgorio Rhyngwladol yn darlledu pob gêm ar S4C ac S4C Clic.

Yn ogystal, bydd y gêm gyfeillgar rhwng Cymru a Mecsico yn Stadiwm Dinas Caerdydd nos Sadwrn (Mawrth 27), yn cael ei dangos yn fyw ar S4C.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 @Cymru – Live on S4C@S4C will show live coverage of every match of Wales’ qualifying campaign for the 2022 FIFA World Cup in Qatar.

