Ar benwythnos pedwaredd rownd y Cwpan FA, roedd cymysgedd o gemau cwpan, gemau cynghrair a gorffwys i chwaraewyr Cymru’r wythnos hon.

Cwpan FA

Daeth rhediad gwych Chorley yn y gystadleuaeth i ben wrth iddynt golli gartref yn erbyn Wolves nos Wener ac ychydig funudau’n unig oddi ar y fainc a gafodd Adam Henley.

Daeth perfformiad gorau’r bedwaredd rownd ar y Liberty brynhawn Sadwrn wrth i Abertawe drechu Nottingham Forest o bum gôl i un.

Roedd Connor Roberts yn ddylanwadol unwaith eto ar yr ochr dde ond seren y gêm a oedd y blaenwr ifanc, Liam Cullen. Y bachgen o Ddinbych-y-pysgod a sgoriodd gôl gyntaf a phedwaredd ei dîm, y ddwy ohonynt yn rhai taclus iawn ar y cyffyrddiad cyntaf â’i droed chwith. Yr unig siom oedd ei weld yn gadael y cae gydag anaf cyn cael cyfle i gwblhau ei hatric.

A lovely finish from Liam Cullen to give the #Swans the lead!

Cymro a sgoriodd gôl olaf yr Elyrch hefyd wrth i’r eilydd, Ollie Cooper, rwydo ei gyntaf i’r clwb ar ei ail ymddangosiad.

Roedd buddugoliaeth i Ethan Ampadu ddydd Sadwrn hefyd wrth i’w dîm, Sheffield United, ennill o ddwy gôl i un yn Plymouth. Bu bron i’r Cymro ennill cic o’r smotyn wrth i ergyd ganddo gael ei hatal gan ddwylo amddiffynnwr ond ni chafodd ei rhoi gan y dyfarnwr. Dechreuodd Luke Jephcott i’r gwrthwynebwyr ond methodd y blaenwr ifanc a chreu argraff a chafodd ei eilyddio toc wedi’r awr.

Colli’n drwm a fu hanes Matthew Smith wrth i Doncaster ymweld â West Ham brynhawn Sadwrn ac roedd Chris Maxwell a Jordan Williams yn nhîm Blackpool wrth iddynt hwy fynd allan o’r Cwpan yn Brighton.

Luton yn erbyn Chelsea yn Stamford Bridge a oedd y gêm gynnar ddydd Sul. Nid oedd Joe Morrell yng ngharfan Nathan Jones ond dechreuodd Tom Lockyer yn yr amddiffyn a chael diwrnod anodd yn erbyn ymosod drud Chelsea, tair i un y sgôr terfynol.

Roedd ymddangosiad prin yn y gôl i Danny Ward wrth i Gaerlŷr ymweld â Brentford ac er iddo ildio gôl gynnar digon blêr, taro nôl a wnaeth ei dîm i ennill o dair i un.

Y gêm rhwng Man U a Lerpwl yn Old Trafford nos Sul a oedd gêm fwyaf y rownd ond gwylio o’r fainc a wnaeth Dan James i United a Neco Williams i’r ymwelwyr.

Nid yw Spurs a Wycombe yn chwarae tan nos Lun, na Bournemouth tan nos Fawrth.

*

Y Bencampwriaeth

Roedd gêm gynghrair i ambell dîm a oedd eisoes allan o’r Cwpan ond roedd hi’n benwythnos i’w anghofio i Gymru’r Bencampwriaeth yn anffodus.

Mae nifer ohonynt yn chwarae i Stoke wrth gwrs a cholli fu eu hanes hwy yn erbyn Watford. Roeddynt ddwy gôl ar ei hôl hi cyn i Joe Allen greu gôl gysur hwyr i Steven Fletcher. Dechreuodd James Chester a Rhys Norrington-Davies hefyd ac roedd munudau oddi ar y fainc i Rabbi Matondo a Sam Vokes.

Ched Evans a oedd yr unig Gymro arall i gael unrhyw gyfle ar y gwair, yn chwarae pum munud yn unig o gêm ddi sgôr Preston yn erbyn Reading ddydd Sul.

*

Cynghreiriau is

Gwahaniaeth goliau yn unig sydd yn cadw Lincoln o frig yr Adran Gyntaf wedi iddynt guro Northampton o ddwy gôl i un. Chwaraeodd Brennan Johnson 90 munud i’r Imps.

Ennill o bedair i ddim yn Portsmouth a wnaeth Hull gydag Ellis Harrison yn methu a gwneud llawer o argraff oddi ar y fainc i Pompey.

Cyfartal, dwy gôl yr un, a oedd hi rhwng Charlton a Swindon ar y Valley gyda Chris Gunter, Adam Matthews a Jonny Williams i gyd yn dechrau i’r tîm cartref, ond Joniesta yn cael ei eilyddio ar hanner amser. Dechreuodd Kieron Freeman i Swindon, ei ymddangosiad cyntaf ers arwyddo o Sheffield United yn gynharach yn yr wythnos, yn dilyn cyfnod aflwyddiannus ar fenthyg gyda Portsmouth.

Colli a fu hanes Gwion Edwards gydag Ipswich yn erbyn Peterborough ac felly hefyd Cian Harries gyda Bristol City yn erbyn Rhydychen.

Daeth cyfnod llwyddiannus Tom James ar fenthyg yn Wigan i ben yr wythnos hon ac ymunodd amddiffynnwr Hibs â Salford yn yr Ail Adran am weddill y tymor, gan chwarae am y tro cyntaf mewn gêm gyfartal yn erbyn Harrogate nos Wener.

Roedd Casnewydd yng nghyffiniau Manceinion yn yr Ail Adran y penwythnos hwn hefyd, yn colli cyfle i ddychwelyd i frig y tabl wrth golli yn Oldham ddydd Sadwrn.

Chwaraeodd Tom King yn y gôl i’r Alltudion, ychydig ddyddiau ar ôl rhoi ei enw yn y llyfrau hanes wrth sgorio gôl o’i gwrt chwech ei hun yn erbyn Cheltenham ganol wythnos!

😲 According to @GWR there is a new record for longest goal scored in a competitive match: 96.01 metres by @NewportCounty goalkeeper Tom King 🧤

🎥 @SkySports pic.twitter.com/3OfoQywbKL

— FIFA.com (@FIFAcom) January 21, 2021